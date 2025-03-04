Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri Devam Ediyor
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleriyle bilgilendirme etkinlikleri düzenleyerek 254 vatandaşa farkındalık kazandırdı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.
24 Şubat - 2 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde toplam 6 etkinlik düzenlendi. Etkinliklerde 254 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla bilgilendirme yapıldı.
Yapılan açıklamada, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi amacıyla bu tür çalışmaların süreceğini ifade edildi. - NİĞDE