Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri: 781 Vatandaşa Bilgilendirme

Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri: 781 Vatandaşa Bilgilendirme
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Polis ekipleri, Niğde'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 781 vatandaşı uyuşturucu zararları konusunda bilgilendirdi. Yapılan etkinliklerde toplumsal farkındalık artırıldı.

Niğde'de polis ekipleri tarafından uyuşturucu mücadelede kapsamında 781 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında önleyici faaliyet ve bilgilendirme çalışmaları yaptı. "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri doğrultusunda kent genelinde toplam 9 ayrı etkinlik düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinliklerde, vatandaşlara uyuşturucunun zararları, erken müdahalenin önemi ve toplumsal farkındalık konularında bilgi verildi.

Yapılan çalışmalarla 781 kişiye ulaşan ekipler, özellikle ailelerin bilinçlenmesinin çocukları korumada kritik rol oynadığına dikkat çekti. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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