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Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de tura operasyon: 6 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir tıra düzenlenen operasyonda, 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana- Niğde Otoyolu Eminlik gişelerindeki uygulama noktasında bir tırı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda gümrük kaçağı 6 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan tur sürücüsü emniyete götürüldü. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Niğde 3. Sayfa Haberler

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