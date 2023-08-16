Niğde'de meydana gelen olayda bir araç içerisinde bulunan R.K. isimli şahıs, tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu yaralandı ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Niğde'de, tüfeğin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi.

İddiaya göre Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal Mevkisinde meydana gelen olayda bir araç içerisinde A.K. ile kardeşi R.K.'nin bulunduğu sırada av tüfeği yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği R.K. (17) yaralandı. Ağır yaralanan R.K., kaldırıldığı Çiftlik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri tamamlanan R.K. toprağa verilirken gözaltına alınan A.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE