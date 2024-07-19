Üye Girişi
Haberler

Niğde'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde meydana geldi. A.E (60) idaresindeki 51 HZ 526 plakalı otomobil ile Ş.Ö (59) idaresindeki 51 EF 966 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 51 EF 966 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.Ö (35) ve Y.Ö. (60) hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Niğde Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı

 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada örgüt lideri dahil tüm tutuklular tahliye edildi

 Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor

 KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu

KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title