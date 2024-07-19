Niğde'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Niğde Merkeze bağlı Ovacık Köyü'nde meydana geldi. A.E (60) idaresindeki 51 HZ 526 plakalı otomobil ile Ş.Ö (59) idaresindeki 51 EF 966 plakalı araçların çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 51 EF 966 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.Ö (35) ve Y.Ö. (60) hafif şekilde yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE