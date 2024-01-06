Üye Girişi
Haberler

Niğde'de trafik kazası kamerada

Güncelleme:
Abone Ol

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazası, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. İki otomobilin dikkatsizlik sonucu çarpışması anbean kaydedildi.

Niğde şehir merkezinde meydana gelen trafik kazası görüntüsü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğüne ait KGYS kameraları, hastane Kavşağı mevkiinde meydana gelen kaza görüntülerini kaydetti. Kumluca istikametinden Hastane Kavşağı mevkiine seyreden iki otomobilin dikkatsizlik sonucu çarpışmasının görüntüleri kameralarca anbean kaydedildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title