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Niğde'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

19 Aralık 2023 10:41 Güncelleme: 10:43 Abone Ol

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.