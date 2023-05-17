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Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

Niğde'de trafik kazası: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kolsuz Köyü yakınlarında Ramazan Ş. idaresindeki 01 ZS 977 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Ramazan Ş. ile eşi Muazzez Ş. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulukışla Niğde 3. Sayfa Haberler

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