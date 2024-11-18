Niğde'de Trafik Güvenliği İçin 'Yaşam Tüneli' Projesi Uygulandı
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'yaşam tüneli' projesi kapsamında sürücüler ve yolcuları trafik kuralları hakkında bilgilendirdi. Proje, Niğde-Kayseri karayolu 14. kilometrede 284 vatandaşa yönelik eğitim etkinliği düzenlendi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan 'yaşam tüneli' projesi çerçevesinde sürücüler ve yolcular trafik kuralları hakkında bilgilendiriliyor.
Trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefleyen proje kapsamında Niğde- Kayseri karayolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında 9.11.2024 ile 15.11.2024 tarihleri arasında genel trafik kuralları konusunda 89 sürücü, 195 yolcu olmak üzere 284 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.
Ekipler; hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konuları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. - NİĞDE