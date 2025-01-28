Üye Girişi
Haberler
78 kişi otel sahibi parasına kıyamadığı için hayatını kaybetmiş

Otel müdürünün tek bir cümlesi 78 kişiyi ölüme götürmüş
Sağlık Bakanlığı'ndan kamu hastanelerine kapsamlı denetim

Kamu hastaneleriyle ilgili yeni talimat! 7 şehirde harekete geçildi
Ayşe Barım soruşturmasında çarpıcı detay: Etki ajanlığı yaptığı vurgulandı

Barım'a "etki ajanlığı" suçlaması, 2 ünlü oyuncuya yeni soruşturma
Amerikalılar Çin'in son hamlesiyle servet kaybetti

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti

Niğde'de Trafik Güvenliği İçin Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor

Niğde'de Trafik Güvenliği İçin Bilgilendirme Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, 'Yaşam Tüneli' çadırında 109 vatandaşa trafik güvenliği konusunda eğitimler vererek, hız limitleri ve emniyet kemeri kullanımı gibi konular hakkında bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan 'Yaşam Tüneli' çadırında trafik bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Trafik güvenliğine katkıda bulunmayı hedefleyen 'Yaşam Tüneli' projesi çerçevesinde Niğde- Kayseri karayolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında 27 sürücü, 82 yolcu olmak 109 vatandaşa hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma, kırmızı ışık ihlali konuları başta olmak üzere genel trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Türkiye'de sessiz sedasız dev bir protesto başladı
img

Savaş fena kızıştı! Amerikalılar 500 milyar dolar kaybetti
img

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırganın ifadesi ortaya çıktı

İtalyan şefin oğlunu bıçaklayan saldırgandan pişkin savunma
Arnavutluk'ta Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor

Resmi açıklama yapıldı! Vatikan benzeri Bektaşi devleti kuruluyor
Survivor'da diskalifiye: Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor'da şaşırtan diskalifiye
Sokak röportajında söylediklerinin ardından tutuklandı

Sokak röportajının ardından tutuklandı
Tolga Karel'den Ayşe Barım paylaşımı: Geç kalınmış bir operasyon

Tolga Karel'den Ayşe Barım hakkında peş peşe paylaşımlar
Aile içi tartışma katliamla bitti: Anne, baba ve kardeşini öldürüp, intihar etti

Konya'da korkunç olay! Ailesiyle kavga etti katliam yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.