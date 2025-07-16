Niğde'de Trafik Farkındalığı İçin 'Yaşam Tüneli' Uygulaması

Niğde'de Trafik Farkındalığı İçin 'Yaşam Tüneli' Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla Kayseri Yolu'nda kurduğu 'Yaşam Tüneli' çadırında sürücülere ve yolculara yönelik eğitimler gerçekleştirdi. 194 kişi, güvenli sürüş ile ilgili konularda bilgilendirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 04-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında kurulan 'Yaşam Tüneli' çadırında trafik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sürücü ve yolculara yönelik düzenlenen eğitimlerde, hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri, kırmızı ışık ihlali ve motosikletlerde koruyucu başlık kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturuldu. Yapılan çalışma kapsamında toplam 77 sürücü ve 117 yolcu olmak üzere 194 vatandaş, görsel materyaller eşliğinde ve yüz yüze iletişimle bilgilendirildi.

Yapılan açıklamada trafik kazalarının önlenmesi adına bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da Genelkurmay Başkanlığı'nı vurdu

İsrail sınır komşumuzun genelkurmay başkanlığını vurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Joshua King, Arabistan'a transfer oldu! Kazanacağı parayı koyacak yer bulamayacak

Arabistan'daki maaşı dudak uçuklattı! Parayı koyacak yer bulamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.