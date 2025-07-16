Niğde'de Trafik Farkındalığı İçin 'Yaşam Tüneli' Uygulaması

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, 04-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasında kurulan 'Yaşam Tüneli' çadırında trafik bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Sürücü ve yolculara yönelik düzenlenen eğitimlerde, hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri kullanımı, seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri, kırmızı ışık ihlali ve motosikletlerde koruyucu başlık kullanımı gibi konularda farkındalık oluşturuldu. Yapılan çalışma kapsamında toplam 77 sürücü ve 117 yolcu olmak üzere 194 vatandaş, görsel materyaller eşliğinde ve yüz yüze iletişimle bilgilendirildi.

Yapılan açıklamada trafik kazalarının önlenmesi adına bu tür farkındalık çalışmalarının devam edeceğini bildirdi. - NİĞDE