Niğde'de Tırda Yangın: Maddi Hasar Büyüdü

Niğde'de bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, geniş çapta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde- Adana otobanı Adana istikameti Kırkgeçit Tünelleri'nin girişinde meydana gelen olayda 33 DPY 54 plakalı tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyüp kupayı sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu tırsa çekici ile kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE