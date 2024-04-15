Niğde'de tarla anlaşmazlığı yüzünden kardeşini öldüren şahıs yakalandı

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde 2022 yılında tarla anlaşmazlığı yüzünden kardeşini öldürüp olay yerinden firar eden şahıs, jandarma ekipleri tarafından 2 yıl aradan sonra saklandığı yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde meydana gelen olayda Aksaray- Keçikalesi yolu arasında yol kenarında kaza yapmış araç olduğunu gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirmiş, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri ise araç içerisinde bulunan M.Ş..'nin kafasında kurşun izine rastlamıştı. Bunu üzerine çalışma başlatan ekipler M.Ş.'nin, aralarında tarla nedeniyle husumet bulunan kardeşi Y.Ş. tarafında öldürüldüğünü belirlenmişti. Kardeşini öldürüp olaydan sonra kayıplara karışan Y.Ş., Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonrası 2 yıl aradan sonra Keçikalesi beldesinde saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın jandarmadaki sorgusu devam ediyor. - NİĞDE