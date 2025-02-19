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Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Niğde'de Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı
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Niğde'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 285 parça tarihi eser ele geçirildi.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bor İlçesi'ne bağlı Kemerhisar Kasabası'nda operasyon düzenlendi. Ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen iki şüphelinin aracını durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma dönemine ait 274 bronz sikke ve 11 obje olmak üzere toplam 285 parça tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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