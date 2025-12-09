Niğde'de 60 yaşındaki adam sulama havuzunda ölü bulundu

Niğde'nin Karacaören köyünde 60 yaşındaki adam, sulama amacıyla kullanılan havuzda ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre 60 yaşındaki Mustafa Ü., köyde bulunan müstakil evinin bahçesindeki sulama havuzunda hareketsiz halde bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Ü.'nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE