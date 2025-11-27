Niğde'de Silahlı Tehdit Olayına Karışan Firari Şüpheliler Yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; silahla mala zarar verme ve tehdit olayına karışan firari şüpheliler yakalandı.

Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda firari şüpheliler T.K. ve S.S., başka bir ilde yakalanarak gözaltına alındı. Niğde'ye getirildi şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - NİĞDE