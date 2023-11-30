Üye Girişi
Haberler

Niğde'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Niğde'de aralarında husumet bulunan M.Ş. ve Ş.G arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. M.Ş, Ş.G'yi bacağından vurdu. Yaralanan Ş.G hastaneye kaldırıldı ve M.Ş gözaltına alındı.

Niğde'de silahlı kavgada yaralanan bir kişi, tedavi altına alındı.

Aralarında husumet bulunan M.Ş. ve Ş.G, Elhacı Mahmut Caddesi'ndeki bir otelde tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ş, tabancayla Ş.G'yi bacağından vurdu.

Yaralanan Ş.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

M.Ş, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Niğde Olaylar Suç 3. Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi? Kolpaçino 4 filmi fragman izle! Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title