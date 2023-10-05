Niğde'de Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada E.G. hayatını kaybederken, H.D. ise ağır yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı, firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Niğde'de Silahlı Kavgada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de silahlı kavgada, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda E.G. (38) ve H.D. silahla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.G, hayatını kaybetti, sağlık durumu ağır olan H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi.

Taraflar arasında önceden husumet bulunduğu belirtilen kavgayla ilgili şüpheliler K.A. ve Y.S. gözaltına alındı, firari U.K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.