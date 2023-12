Niğde'de silahlı kavga: 9 kişi yakalandı, 7'si tutuklandı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı, sopalı kavga olayında 9 kişi yakalandı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Geçtiğimiz gün Niğde Ata Sanayi Sitesinde meydana gelen olayda aralarında husumet olan iki grup arasında kavga çıkmış, taraflar birbirlerini av tüfeği ve sopalarla yaralamıştı. 9 kişinin yaralandığı kavganın ardından soruşturma başlatan Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 9 kişiyi yakaladı.

"Ateşli silahla kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme ve 6136 SKM" olayına karışan 9 şüphelinin olayda kullanılan 2 ruhsatsız av tüfeği,10 adet fişek, çeşitli ebatlarda demir ve tahta sopa ile yakalandığı bildirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan soruşturma neticesinde olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden F.D., Y.D., D.E., H.E., B.E., M.E. ve M.A.E isimli 7 şüphelinin çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi. - NİĞDE