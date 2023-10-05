Niğde'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Husumetlilerin kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

NİĞDE - Niğde'de aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tabanca ile vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre Fertek Mahallesi'ndeki bir eğlence merkezinin önünde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda E.G. ve H.D. tabanca ile vurularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan E.G, hayatını kaybederken durumu ağır olan H.D. ise Kayseri'ye sevk edildi. Taraflar arasında önceden husumet bulunduğu iddia edilirken, olaya karıştığı belirlenen K.A. ve Y.S. polis ekiplerince yakalandı. Olayın ardından firar eden U.K ise suç aleti ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma sonucu saklandığı yerde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli U.K., sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.