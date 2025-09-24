Haberler

Niğde'de Silah Teşhiri Yapan Şahıslara Operasyon

Niğde'de Silah Teşhiri Yapan Şahıslara Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, silah teşhiri yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah teşhiri yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 4 şarjör, 120 tabanca fişeği ve 2 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken; 2 kişi hakkında adli işlem, 2 kişi hakkında idari işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor

Kız çocuğunu mahalleli kurtardı! Tüm şehir bu sapığı arıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.