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Niğde'de Sahte Alkol ve Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

Niğde'de Sahte Alkol ve Tefecilik Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı
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Niğde'de yapılan operasyonda sahte alkol satışı ve tefecilik yapan 2 kişi yakalandı. Bir şüpheli tutuklanırken, diğer şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Niğde'de sahte alkol satışı ve tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte alkol satışı ve tefecilik yapan şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı. Alınan ifadelerden sonra 1 şüpheli şahıs serbest bırakılırken 1 şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 18 adet suç unsuru olarak değerlendirildiği düşünülen doldurulmuş senet, 11 adet boş senet, 6 adet 1 litrelik sahte alkol, 2 adet 0.50 ml.'lik sahte alkol, 1 adet 50 cc.'lik sahte alkol, tefecilik suçunda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ajanda ele geçirildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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