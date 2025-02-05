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Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 470 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Niğde'de Sahte Alkol Operasyonu: 470 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, sahte alkol kullanımını önlemek amacıyla düzenlediği operasyonda 470 litre etil alkol ele geçirdi. Sosyal medya üzerinden etil alkol satışı yapan bir şüpheli yakalandı.

Niğde'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen sahte alkol operasyonunda 470 litre etil alkol ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahte alkol kullanımından dolayı meydana gelen alkol zehirlenme olaylarının önlenmesi amacıyla operasyon düzenlendi. Ekipler yaptıkları çalışmada sosyal medya aracılığıyla etil alkol satışı yapan 1 şüpheliyi yakaladı. Şüpheli şahsın kargo kolisinde yapılan aramada 470 litre etil alkol ele geçirildi. Söz konusu malzemelerin kargo yolu ile sevk edilmeye çalışıldığı tespit edildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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