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Niğde'de Sağanak Yağış Sele Neden Oldu

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Niğde'nin Bor ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, kırsal kesimlerde taşkınlar meydana geldi, yollar kapandı.

Niğde'de sağanak yağış sele neden oldu

NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden olurken, kırsal kesimlerde taşkınlar meydana geldi, yollar kapandı.

Niğde merkez, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçeleri ile Hacıabdullah, Yıldıztepe, Bozköy beldelerindeki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sel nedeniyle bodrum katları su basarken, sürücüler de zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle Niğde-Bor yolunda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bor TOKİ Mahallesi'nde ise sel nedeniyle kapanan yolda trafik akışı Orhan Batı Caddesi'nden Mehmet Bıyık Caddesi'ne yönlendirildi.

Niğde'nin Çiftlik İlçesine Bağlı Bozköy-Kayırlı arasındaki yol ise sel ve toprak kayması sonucu kapandı. Yolda araçlar mahsur kalırken, yolun yeniden açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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