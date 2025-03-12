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Niğde'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Niğde'de Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
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Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilenler arasında ruhsatsız tabancalar, mermiler ve uyuşturucu maddeler bulunuyor.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonda 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü ve 28 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ulukışla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan operasyonda da 2 şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız kuru sıkıdan bozma tabanca ve 85 adet mermi, 1 adet komando bıçağı,1 adet süngü, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 200 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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