Niğde'de Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Niğde'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız silah taşıyan 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Niğde'de polis ekiplerinin ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-29 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü; yasa dışı silahlanmaya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500

