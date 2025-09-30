Niğde'de Ruhsatsız Silah Taşıyan 2 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de polis ekiplerinin ruhsatsız silah taşıyan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 2 kişi yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26-29 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler; emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü; yasa dışı silahlanmaya karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini duyurdu. - NİĞDE