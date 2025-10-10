Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre ekipler tarafından Yeşilgölcük Kasabası'ndaki bir şüphelinin evinde yapılan aramada; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet 7.65 mm tabanca, 18 adet 7.62 mm fişek ve 62 adet 7.65 mm fişek bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - NİĞDE