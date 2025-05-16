Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 9 mm çapında tabanca, 7,65 mm çapında bir tabanca, 259 adet fişek ve bir adet bıçak ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa