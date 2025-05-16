Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Niğde'de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde İl Jandarma Komutanlığı, ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından ruhsatsız ateşli silahlarla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi Köyü'nde jandarma ekipleri tarafından belirlenen bir şüphelinin evinde arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde; 9 mm çapında tabanca, 7,65 mm çapında bir tabanca, 259 adet fişek ve bir adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor

Acun'dan Emre bombası
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
İlber Ortaylı ile öğrenciler arasında tartışma: Bu protestoyu bitirin artık

İlber Ortaylı protestocu öğrencilerle karşı karşıya geldi
Hande Erçel derin yırtmaçlı cesur elbisesiyle geceye damga vurdu

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle geceye damga vurdu
Ne Ronaldo ne Merih! Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu

Suudi Arabistan'da şampiyon belli oldu
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.