Niğde'de Polis Ekipleri Tarafından Yapılan Çalışmalarda 42 Araç Trafikten Men Edildi

Niğde'de polis ekipleri tarafından 02-08 Eylül tarihleri arasında yapılan yapılan çalışmalarda 42 araç trafikten men edilirken, 2 bin 908 sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından faaliyet dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda 221 şahıs hakkında işlem başlatılarak, şahıslardan 5'i adli makamlarca tutuklandı. Yapılan çalışmalarda 1 adet motorlu bisiklet, 1 adet motosiklet kaskı, 1 adet fırın, 1 adet tabanca ve 5 adet fişek ele geçirildi. Ekipler tarafından çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalanırken, 3 hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonlarda ise 2 şahıs yakalanırken, 135 kilogram tütün ele geçirildi. Narkotik çalışmalar kapsamında 16 operasyon yapan ekipler, 16 şahsı da gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslardan 1'i adli kontrol şartı ile 15'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yine yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 1 yabancı uyruklu şahıs ve Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından da 4 hırsızlık, 1 mala zarar verme ve 1 işyerinden hırsızlık teşebbüsü olmak üzere toplam 6 olay vücut izlerinden aydınlatılarak, olaylarla ilgili 6 şüpheli tespit edildi. Trafik denetimlerinde ise 13 bin 121 araç sürücüsünde ihlal tespit edildi, 2 bin 908 sürücüye cezai işlem uygulanarak 42 araç da trafikten men edildi. - NİĞDE