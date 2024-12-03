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Niğde'de Plastik Çerçeve Fabrikasında Yangın Çıktı

Niğde'de Plastik Çerçeve Fabrikasında Yangın Çıktı
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Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde bir plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan plastik çerçeve fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Niğde Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde'de plastik çerçeve üreten bir fabrikanın makine dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, emniyet güçleri yangın çıkan fabrikanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olay yerine gelen Niğde Valisi Cahit Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, OSB'deki bir işletmede sabah saatlerinde yangın çıktığını, hem Bor hem de Niğde merkezdeki tüm itfaiye araçlarını buraya yönlendirdiklerini söyledi. Can kaybının ve yaralının olmadığı kaydeden Vali Çelik, plastik maddenin fazla olduğu fabrikada üretilen polietilen çerçeveler nedeniyle yangının büyük olduğunu dile getirdi. 27 personel ve 9 itfaiye aracı ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alınarak söndürülürken, aynı fabrikada 2018 yılında da yangın çıktığı öğrenildi.

Geniş çapta maddi hasara nedene olan yangına ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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