Niğde'de Otomobil Trafoya Çarptı, Sürücü Kurtuldu

Niğde'de Otomobil Trafoya Çarptı, Sürücü Kurtuldu
Niğde'de bir otomobil, elektrik trafosuna çarparak altında kaldı. Sürücü yara almadan kurtuldu ve bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Niğde'de otomobilin trafoya çarparak trafoyu altına alırken, kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Deniz Sokak'ta bir otomobil elektrik trafosuna çarparak, trafoyu altına aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve elektrik dağıtım ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Trafonun onarılmasının ardından bölgede kesilen elektrik yeniden gelirken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

