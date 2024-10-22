Niğde'de Otomobil Kurşunlandı, 6 Şüpheli Gözaltında

Niğde'de gündüz vakti bir otomobil kurşunlanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, olaya karışan 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Şah Süleyman Mahallesi'nde meydana gelen olayda; 51 ADP 361 plakalı aracı durdurmak isteyen şahıslar, araca ateş açtı. Olayın ardından şüpheliler bir araca binerek uzaklaşırken, polis ekipleri de inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, İ.E., Y.E., H.C.B., M.H.B., T.D. ve A.S.'nin olaya karıştığını ve Edikli beldesine kaçtığını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, şahısları suç aleti silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olay anına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Niğde Valisi Cahit Çelik, "Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kamu düzeni ve huzurunu bozan hiçbir fiil, cezasız kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE