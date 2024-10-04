Niğde'de Okul Servisine Kapı Açık Seyir Ceza

Niğde'nin Bor ilçesinde kapısı açık şekilde seyreden okul servisine polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Salı günü Bor İlçemiz Orhan Batı caddesi üzerinde okul servis aracının kapısı açık şekilde seyir ettiğinin görülmesi üzerine emniyet müdürlüğümüz ekiplerince bahse konu araca 2 bin 196 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE