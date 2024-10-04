Niğde'de Okul Servisine Kapı Açık Seyir Ceza
Niğde'nin Bor ilçesinde açık kapıyla seyreden okul servisine 2 bin 196 TL ceza kesildi. Emniyet müdürlüğü, buna ilişkin açıklama yaptı.
Niğde'nin Bor ilçesinde kapısı açık şekilde seyreden okul servisine polis ekipleri tarafından idari para cezası uygulandı.
Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; "Salı günü Bor İlçemiz Orhan Batı caddesi üzerinde okul servis aracının kapısı açık şekilde seyir ettiğinin görülmesi üzerine emniyet müdürlüğümüz ekiplerince bahse konu araca 2 bin 196 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE