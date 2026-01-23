Niğde merkezli 7 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince siber suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kayseri, Malatya, Şırnak, Mardin, Çanakkale ve Kocaeli olmak üzere toplam 7 ilde arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 7 adet SIM kart, 4 adet flash bellek, 3 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 4 adet kredi kartı ve 5 adet banka kartı ele geçirildi. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NİĞDE