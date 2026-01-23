Niğde merkezli 7 ildeki siber dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı, nitelikli dolandırıcılık suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sezilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince siber suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalar kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Niğde merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kayseri, Malatya, Şırnak, Mardin, Çanakkale ve Kocaeli olmak üzere toplam 7 ilde arama yapıldı. Operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 7 adet SIM kart, 4 adet flash bellek, 3 adet tablet, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hafıza kartı, 4 adet kredi kartı ve 5 adet banka kartı ele geçirildi. Adli işlemlerin ardından şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - NİĞDE