Niğde'de Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen önleyici ve bilgilendirici faaliyetler sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 - 17 Kasım tarihleri arasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler düzenlenen 2 farklı etkinlikte 295 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. - NİĞDE