Niğde'de Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimi
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında 295 vatandaşa bilgilendirme faaliyeti düzenledi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen önleyici ve bilgilendirici faaliyetler sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 - 17 Kasım tarihleri arasında 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi. Ekipler düzenlenen 2 farklı etkinlikte 295 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması yaptı. - NİĞDE