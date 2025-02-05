Niğde'de Narkotik Polisi Anne Projesi ile Madde Bağımlılığına Karşı Etkinlikler Düzenlendi
Niğde'de polis ekipleri, 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta' projeleri kapsamında 620 vatandaşa madde bağımlılığına karşı bilgilendirme etkinlikleri düzenledi.
Niğde'de polis ekipleri tarafından önleyici ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta' projeleri ile ilgili 5 etkinlik düzenlendi.
Ekipler, önleyici ve bilgilendirici faaliyet çalışmaları kapsamında; 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta projeleri ile ilgili 620 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Projeler kapsamında düzenlenen etkinliklerde annelere madde bağımlılığı hakkında bilgiler verildi. - NİĞDE