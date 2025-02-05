Niğde'de Narkotik Polisi Anne Projesi ile Madde Bağımlılığına Karşı Etkinlikler Düzenlendi

Niğde'de polis ekipleri tarafından önleyici ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında, 'En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta' projeleri ile ilgili 5 etkinlik düzenlendi.

Ekipler, önleyici ve bilgilendirici faaliyet çalışmaları kapsamında; 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında En İyi Narkotik Polisi Anne ve Narkonokta projeleri ile ilgili 620 vatandaşa yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Projeler kapsamında düzenlenen etkinliklerde annelere madde bağımlılığı hakkında bilgiler verildi. - NİĞDE