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Niğde'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Niğde'de Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı
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Niğde'nin Yeşilgölcük kasabasında motosiklet ve otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı, hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesi bulunuyor.

Niğde'nin Yeşilgölcük kasabasında otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yeşilgölcük beldesinde seyir halinde olan S.Ü. (40) idaresindeki motosiklet ile V. E. idaresindeki 51 ACK 983 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü S.Ü. yola savruldu. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralı S.Ü.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilgölcük Motosiklet Otomobil Niğde

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