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Niğde'de Motosiklet Sürücülerine Yasal İşlem Başlatıldı

Niğde'de Motosiklet Sürücülerine Yasal İşlem Başlatıldı
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Niğde'de üç motosikletli gencin trafiği tehlikeye atan akrobatik hareketleri sosyal medyada yayıldı. Güvenlik güçleri inceleme başlatarak, sürücülerin yaşı küçük olduğu tespit edildi ve yasal işlemler yapıldı.

Niğde'de trafiği tehlikeye atan 3 motosiklet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı Edikli Beldesi'nde üç motosikletli gencin karayolu üzerinde akrobatik hareketler yaptığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketleri gerçekleştiren kişilerin yaşları küçük sürücüler olduğu belirlendi.

Şüpheliler hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler yapıldığı bildirildi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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