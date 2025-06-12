Niğde'de Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Niğde'de Motosiklet Kazası: 22 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki motosiklet sürücüsü kamyonla çarpışarak hayatını kaybetti. Olay sonrası güvenlik önlemleri alındı ve soruşturma başlatıldı.

Niğde'nin Bor ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sanayi bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki Şeref A.; motosikletiyle seyir halinde iken kamyonla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Şeref A.'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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