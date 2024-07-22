Niğde'de Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Niğde'de iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi 140. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 NE 292 plakalı motosiklet ile 51 ADS 388 plakalı motosiklet sokakta çarpıştı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yola savrulan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Veysel Emir G. hayatını kaybederken, 18 yaşındaki O.D. yaralandı. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE