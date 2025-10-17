Niğde'de Motosiklet Hırsızlığı Olayları Aydınlatıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, mala karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda motosiklet hırsızlığı olayları aydınlatıldı.

Yukarı Kayabaşı ve Kale Mahallelerinde farklı tarihlerde meydana gelen üç ayrı motosiklet hırsızlığı olayının failleri olduğu belirlenen K.Ü. ve Ü.Ü. isimli şahıslar, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yapılan çalışmalarda, hırsızlığa konu olan 3 motosiklet ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. - NİĞDE