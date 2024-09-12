Niğde'de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerinin motosiklet kullanıcılarına yönelik denetimleri sürüyor.

Ekiplerin 1-31 Ağustos tarihleri arasında motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamalarda 750 adet motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, kask kullanmayan 367, sürücü belgesi olmayan 123, çevreyi rahatsız edecek şekilde abartılı egzoz kullanan 26, yaya geçidini kullanmak, dur ihtarına uymamak, trafik sigortası, araç muayenesi, ışık ihlali gibi kural ihlallerinden 60 olmak üzere 576 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

Uygulamalarda 60 motosiklet ise trafikten men edildi. - NİĞDE