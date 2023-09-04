Niğde'de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı ve düzenledikleri operasyonlarda 16 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Niğde'de farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda 16 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.