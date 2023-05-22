Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Niğde'de mantar yiyen 4 kişi zehirlendi

Niğde'de mantar yiyen 4 kişi zehirlendi

3. Sayfa Haberleri

Niğde'de topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Niğde'de topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, F.B (45), M.K (69), B. K.(50) ve R.K (39) doğadan mantar topladı. Daha sonra topladıkları mantarı yiyen 4 arkadaş daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. - NİĞDE

Niğde Seçim Sonuçları
Niğde Yerel Seçim Sonuçları 2019
Niğde Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Niğde 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title