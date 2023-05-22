Niğde'de mantar yiyen 4 kişi zehirlendi

Niğde'de topladıkları mantardan zehirlenen 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, F.B (45), M.K (69), B. K.(50) ve R.K (39) doğadan mantar topladı. Daha sonra topladıkları mantarı yiyen 4 arkadaş daha sonra mide bulantısı şikayetiyle Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

4 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı. - NİĞDE