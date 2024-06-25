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Niğde'de kuzen kavgası: Genç bıçaklanarak öldürüldü

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Niğde'de iki kuzen arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından firar eden şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de iki kuzen arasında çıkan kavgada 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü.

Olay merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.E. (19) ile Y.İ (16) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Y.İ., S.E.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.E.'yi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. S.E.; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Olayın ardından firar eden Y.İ. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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