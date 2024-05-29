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Niğde'de Kurt Ahıra Girdi: 9 Koyun Telef Oldu, 7 Koyun Yaralandı

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Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt, 9 koyunu telef etti ve 7 koyunu yaraladı. Olay, Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi.

Niğde'de küçükbaş hayvanların bulduğu ahıra giren kurt 9 koyunu telef etti, 7 koyunu ise yaraladı.

Olay, dün gece 4.30 sıralarında Efendibey Mahallesi Amas Bağları mevkiinde meydana geldi. Amas Bağları bölgesinde hayvan üretimi yapan ve içerisinde küçükbaş ve büyükbaş hayvanların olduğu işletmeye aç kurt girdi. Ahır içinde bulunan 9 koyun kurt tarafından telef edildi, 7 koyun ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

İşletmenin toplam zararının yaklaşık 150 bin TL olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (1)

Taşkın Yılmaz:

Geçmiş olsun ancak ahırı ne için yaparsın, yabani hayvanların içeri girmesini engellemek için değilmi; demekki ahır yeterince güvenli değildi yada kapısı vb açık unutuldu, bir ihmal söz konusu gibi bedeli biraz ağır olmuş.

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