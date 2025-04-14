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Niğde'de Kumar Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Niğde'de Kumar Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı
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Niğde'de düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişi yakalanırken, kumar için yer sağladığı tespit edilen bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonda 2 bin 750 TL nakit, okey taşları ve diğer oyun malzemeleri ele geçirildi.

Niğde'de kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 5 kişi yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynadığı belirlenen Y.İ., H.A.Ü., Ö.O. ve H.G. isimli şahıslara toplam 36 bin 998 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynanması için yer temin ettiği değerlendirilen D.T. hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Operasyonda iş yerinde yapılan aramalarda; suçta kullanıldığı belirlenen 2 bin 750 TL nakit para, 104 adet okey taşı, 4 adet ıstaka, 1 adet zar ve bir adet yazboz ele geçirildi. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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