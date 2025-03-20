Niğde'de Kumar Operasyonu: 4 Kişiye Ceza, 1 Gözaltı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynanması için yer ve imkan sağlandığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

Yapılan çalışma sonucunda, şüpheli A.G. isimli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen dört kişi ise 36 bin 988 TL idari para cezası ile cezalandırıldı. Olay yerinde yapılan aramada, suça konu olduğu belirlenen 1.500 TL nakit para, 106 adet oyun taşı, 4 adet ıstaka, 1 adet zar ve 1 adet yaz-boz ele geçirildi. - NİĞDE