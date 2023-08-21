Niğde'de kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti

Niğde'de yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan bir kadın kocası tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından firari koca, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.