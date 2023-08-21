Niğde'de kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti
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Niğde'de yaşanan olayda, boşanma aşamasında olan bir kadın kocası tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından firari koca, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Niğde'de kocası tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaybetti.
S.G, dün, Yeşilgölcük beldesindeki evlerinde boşanma aşamasında olduğu, 5 çocuğunun annesi N.G. ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda S.G. eşine tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Firari koca, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Alay beldesinde gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - 3. Sayfa