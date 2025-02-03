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Niğde'de Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kadın Tutuklandı

Niğde'de Kız Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Genç Kadın Tutuklandı
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Niğde'de meydana gelen olayda, H.G. isimli genç kız, erkek arkadaşı İ.Ü.'yü tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan genç kadın cezaevine gönderildi.

Niğde'de erkek arkadaşını bıçaklayarak öldüren kız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün gece saatlerinde Vali Konağı Caddesi'nde meydana gelen olayda; iddiaya göre, 26 yaşındaki H.G.'nin öğrenci evine gelen İ.Ü. ile H.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada genç kız erkek arkadaşını göğsünden bıçaklamıştı. Ağır yaralanan H.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak, kalbine aldığı bıçak darbesi nedeniyle H.G. hayatını kaybetmişti.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet şüphelisi İ.Ü., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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